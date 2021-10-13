أعلنت لجنة المساهمات العقارية “تصفية” عن صدور قرارات بالصرف للمساهمين في عدة مساهمات في عدد من مناطق المملكة.

جهود تصفية لحفظ حقوق المساهمين

جاء ذلك بعد أن قامت اللجنة بعمل إجراءات عديدة في سبيل حفظ حقوق المساهمين في المساهمات العقارية من ضمنها إعداد الدراسات القانونية والمحاسبية والهندسية ، وأصدرت القرارات اللازمة، وأقامت الدعاوى القضائية، وأتمت البيع والإفراغ وتحصيل المبالغ.

المساهمات العقارية المشمولة

الجدير بالذكر أن لجنة المساهمات العقارية بدأت صرف مبلغ ” 1.507,804,144 ” ريالًا للمساهمين في عدة مساهمات عقارية وهي مساهمة مدن الشروق في مدينة الرياض، ومساهمة أرض الدرعية في محافظة الدرعية، ومساهمة الغربال في محافظة جدة، ومساهمة شرق الخياطية في محافظة القطيف، ومساهمة جوهرة المطار في مدينة الدمام، ومساهمة مخطط الفيحاء في محافظة الأحساء.

يذكر أن إجمالي ما استعادته لجنة المساهمات العقارية منذ تشكيلها حتى الآن جاوز الـ (11) مليار ريال، وما زال العمل جارياً على تصفية المساهمات العقارية المتبقية وإنهائها.