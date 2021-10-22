حسم التعادل الإيجابي مباراة الفيصلي والتعاون بنتيجة هدفين لكل فريق، وذلك ضمن مباريات الجولة التاسعة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ملخص مباراة التعاون والفيصلي:

وكان اللاعب سميحان النابت منح التقدم لسكري القصيم بالدقيقة الـ11 من الشوط الأول، ثم تعادل اللاعب جويليرمي أوجوستو من ضربة جزاء للفيصلي بالدقيقة الـ45.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وفي شوط المباراة الثاني، تمكن سكري القصيم من إحراز الهدف الثاني عبر اللاعب البوروندي سيدريك أميسي في الدقيقة الـ57.

الفيصلي يخطف نقطة ثمينة:

وفي وسط اعتقاد الجميع أن التعاون في طريقه لتحقيق الفوز، تمكن اللاعب رومان أمالفيتانو في الدقيقة الـ90 من إحراز الهدف الثاني لـ الفيصلي لينتهي اللقاء بالتعادل بنتيجة هدفين لكل فريق.

وأصبح رصيد سكري القصيم بعد التعادل 4 نقاط في المركز السادس عشر والأخير، بينما أصبح رصيد الفيصلي 11 نقطة في المركز العاشر.