انتهت مباراة الفيصلي والباطن بالتعادل الإيجابي بنتيجة هدفين لكل فريق، وذلك ضمن مباريات الجولة السابعة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ملخص مباراة الفيصلي ضد الباطن:

وكان الشوط الأول انتهى بتقدم نادي الباطن بهدف دون رد سجله اللاعب يوسف الشمري في الدقيقة السابعة من عمر الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، تعادل عنابي سدير عبر اللاعب جوليو تافاريس بالدقيقة الـ52 ثم أضاف الباطن ثاني أهدافه عبر اللاعب مسعود الربيعي في الدقيقة الـ66.

الفريقان يقتسمان نقاط المباراة:

وفي الدقيقة الـ90 تمكن عنابي سدير من إضافة هدف التعادل عبر اللاعب خالد كعبي ليتقسم الفريقان نقاط المباراة.

وأصبح رصيد الفيصلي بعد التعادل 9 نقاط في المركز العاشر، بينما أصبح رصيد الباطن ست نقاط في المركز الثاني عشر في جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.