أعلنت لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، قبل قليل، عن تعديل ملعب النادي الأهلي في عدد من مبارياته خلال الفترة المقبلة.

نقل مباريات للنادي الأهلي:

وأشارت لجنة المسابقات في بيانها إلى أنه بناء على طلب الأهلي مستضيف المباريات، قررت نقل عددٍ من مواجهاته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين من مدينة الملك عبدالله الرياضية إلى إستاد الأمير عبدالله الفيصل في جدة.

وجاءت مباريات الراقي المنقولة مع الهلال يوم 29 أكتوبر الجاري الساعة 7.50 مساءً، ومع الباطن في الثالث من نوفمبر المقبل الساعة 7.45 مساءً، ومع النصر يوم 26 من الشهر ذاته الساعة 7.40 مساءً.

الراقي في دوري محمد بن سلمان:

وانتفض الراقي في مبارياته الأخيرة بمنافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وحقق فوزين متتاليين، حيث تجاوز عقبة الاتفاق برباعية دون رد، وفاز على الطائي مؤخرًا بهدفين مقابل هدف.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي رصيده إلى 11 نقطة، ليحتل المركز الثامن في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين من الفوز في مباراتين والخسارة مثلهما، وتعادل في 5 مواجهات.