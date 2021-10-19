أصدر أمير قطر، السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير اليوم الأمر الأميري رقم ( 4 ) لسنة 2021، بتعديل تشكيل مجلس الوزراء.

التعديلات على حكومة قطر

ونص الأمر على أن يعين كل من:

1- سعادة السيد / علي بن أحمد الكواري، وزيرًا للمالية.

2- سعادة السيد/ جاسم بن سيف بن أحمد السليطي، وزيرًا للمواصلات.

3- سعادة السيد/ صلاح بن غانم العلي، وزيرًا للرياضة والشباب.

4- سعادة السيد/ عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي، وزيرًا للبلدية.

5- سعادة السيد / غانم بن شاهين بن غانم الغانم، وزيرًا للأوقاف والشؤون الإسلامية.

6- سعادة الشيخ/ محمد بن حمد بن قاسم العبدالله آل ثاني، وزيرًا للتجارة والصناعة.

7- سعادة السيدة/ بثينة بنت علي الجبر النعيمي، وزيرًا للتربية والتعليم والتعليم العالي.

8- سعادة الشيخ/ عبدالرحمن بن حمد بن جاسم بن حمد آل ثاني، وزيرًا للثقافة.

9- سعادة الشيخ الدكتور / فالح بن ناصر بن أحمد بن علي آل ثاني، وزيرًا للبيئة والتغير المناخي.

10- سعادة الدكتور/ علي بن سعيد بن صميخ المري، وزيرًا للعمل.

11- سعادة السيد/ محمد بن علي بن محمد المناعي، وزيرًا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

12- سعادة السيدة/ مريم بنت علي بن ناصر المسند، وزيرًا للتنمية الاجتماعية والأسرة.

13- سعادة السيد/ محمد بن عبدالله بن محمد اليوسف السليطي، وزيرًا للدولة لشؤون مجلس الوزراء، عضوًا بمجلس الوزراء.

وقضى الأمر الأميري بالعمل به من تاريخ صدوره، وأن ينشر في الجريدة الرسمية.

الوزراء الجدد يؤدون اليمين

وبحسب وكالة الأنباء الرسمية فقد أدى الوزراء الذين شملهم الأمر الأميري رقم ( 4 ) لسنة 2021 اليمين القانونية بالديوان الأميري صباح اليوم وحضر أداء اليمين الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير كما حضر أداء اليمين الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية.