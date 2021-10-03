كشفت وزارة الصحة عن تحديث حالات المحصن في تطبيق توكلنا اعتبارًا من يوم 10 أكتوبر الجاري لتصبح حالة محصن مقتصرة على من أكمل الجرعتين.

حالات التحصين في تطبيق توكلنا

وقالت الصحة إن الحالات الصحية في تطبيق توكلنا ستكون وفق ما يلي:

أولًا: المحصن وهي تشمل:

من حصل على جرعتين من لقاحات فايزر أو أسترازينيكا من حصل على جرعة واحدة من لقاح جونسون وتبدأ الحالة من اليوم 14 من تاريخ الجرعة. من حصل على جرعتين من لقاحات معتمدة من منظمة الصحة العالمية (حاليًا سينوفارم وسينوفاك) وجرعة إضافية من أحد اللقاحات المعتمدة في المملكة (فايزر أو أسترازينيكا أو موديرنا).

وتبدأ الحالة من تاريخ أخذ الجرعة الإضافية من أحد اللقاحات المعتمدة في المملكة ولا تشمل من حصل على جرعة واحدة وتعافی قبل أو بعد تاريخ الجرعة.

ثانيًا: من تلقى جرعة أولى تظهر هذه الحالة لكل من:

من حصل على جرعة واحدة من لقاحات فايزر أو أسترازينيكا أو موديرنا وتبدأ الحالة من اليوم 14 من تاريخ الجرعة.

من حصل على جرعتين من لقاحات معتمدة من منظمة الصحة العالمية (حاليًا سينوفارم وسينوفاك) وتبدأ الحالة من تاريخ أخذ الجرعة الثانية.

وفي حال لم يأخذ الجرعة الثانية بعد 90 يومًا، تتحول بعدها إلى “لم تثبت إصابته” وفي حال أخذ الجرعة الثانية يتحول إلى محصن.

ثالثًا: لم تثبت إصابته وهي الحالة الصحية للفئة العمرية أقل من 12 سنة.

رابعًا: غير محصن وهي للمستفيد أكبر من 12 سنة ولم يتلق لقاح كورونا.

وقالت الصحة إنه ليس للمتعافي أي خصائص حالية ولا تعتبر حالة صحية.