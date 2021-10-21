تتجه أنظار محبي المصارعة الحرة إلى العاصمة السعودية الرياض، مساء اليوم الخميس، لمتابعة عرض كراون جول 2021 ضمن فعاليات موسم الرياض.

موعد عرض كراون جول والقنوات الناقلة

وتُقام منافسات عرض كراون جول 2021 على مسرح محمد عبده، حيث تنظمه الهيئة العامة للترفيه بالتعاون مع WWE ضمن فعاليات موسم الرياض، ويشهد العديد من النزالات المثيرة، أبرزها المواجهة المرتقبة على لقب اليونيفرسال.

ومن المقرر أن تنطلق منافسات عروض كراون جول 2021 عند الساعة السابعة مساء اليوم بتوقيت السعودية، وسيتم إذاعته عبر قناة MBC Action، فيما ستبدأ الجماهير في الدخول من الساعة الخامسة مساء.

النزالات المرتقبة في عرض اليوم

وتنطلق منافسات كراون جول 2021 بالمواجهة الرئيسية في عرض اليوم بين بطل اليونيفرسال رومان رينز وبروك ليسنر على اللقب، ويواجه بيج إي حامل لقب WWE، درو ماكنتاير.

وسيكون هناك نزال ثلاثي على لقب سماك داون للسيدات بين حاملة اللقب بيكي لينش، بيانكا بلير وساشا بانكس، وسيواجه جولد بيرغ المصارع بوبي لاشلي في نزال من نوع No Holds Barred.

ويلاقي إيدج المصارع سيثر ولينز في نزال داخل قفص، وسيجمع النزال على لقب راو للفرق، حاملي اللقب راندي أورتن وريدل ضد إي جاي ستايلز وأوموس، ويواجه فين بالو، إكسافيير وودز في نهائي بطولة كينج أوف ذا رينج.

ويجمع نهائي بطولة كوينز كراون، زيلينا فيجا ضد دودروب، منصور ضد مصطفى علي، وسيكون العرض التمهيدي نزالًا على لقب سماك داون للفرق بين ذا أوسوس حامل اللقب، وشيلتون بنجامين وسيدريك ألكسندر.