بحضور مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الحدود الشمالية خالد الرميخاني، وقّعت جمعية تمكين القيادات للتدريب والتأهيل لسوق العمل برفحاء اليوم، اتفاقية شراكة مجتمعية مع فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة، وذلك في مقر الجمعية في محافظة رفحاء.

أهداف اتفاقية تمكين

وتهدف الاتفاقية لتحقيق التعاون المشترك في تطوير العاملين في القطاع غير الربحي وإقامة برنامج تأهيل القيادات في القطاع غير الربحي بمنطقة الحدود الشمالية.

وقد مثل فرع الوزارة في التوقيع على الاتفاقية، مساعد المدير العام لقطاع التنمية أ. مقبل بن مطيلق العنزي، ومثل الجمعية رئيس مجلس الإدارة عبدالله بن فرحان الفيّاض.