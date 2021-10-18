شدد المدير الفني البرتغالي ليوناردو جارديم على صعوبة مواجهة فريقه الهلال ضد النصر في دوري أبطال آسيا، مؤكدًا أنه بمثابة النهائي المبكر.

جارديم يؤكد صعوبة الديربي

وتحدث جارديم عن الديربي القاري قائلًا: “مباراة مهمة جدًا نصف نهائي آسيوي، وزادتها أهميتها أنها ديربي الرياض وتجمع فريقين كبيرين وثقيلين وهي بمثابة النهائي.. وسنسعى لتقديم أفضل المستويات والتأهل إلى المباراة النهائية”.

وتابع جارديم خلال تصريحاته في المؤتمر الصحافي الخاص بالمواجهة الآسيوية: “الكفة متساوية بين الفريقين، وخبرة الهلال في آسيا من مصلحتنا، والنصر لديه معنويات كبيرة لأنه هزم الزعيم في آخر مباراتين”.

وعن حضور الجماهير، قال جارديم: “في عرف كرة القدم من يلعب على أرضه تكون له الأفضلية، ولكن مساندة الجماهير لنا في اللقاء ستكون مهمة جدًا، وأثق بجماهيرية الهلال وفي تواجدها بكل ملعب، لذا لن نتأثر غدًا باللعب خارج أرضنا”.

النصر ضد الهلال في آسيا

ومن المقرر أن يلعب النصر والهلال على ملعب مرسول بارك في العاصمة الرياض، عند الساعة التاسعة مساء يوم غد الثلاثاء، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من دوري أبطال آسيا 2021، وذلك في أولى مواجهتهما الخارجية آسيويًا.

ويُقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال أداء أفضل خلال الفترة الماضية، ما يمنحه أفضلية قبل نصف النهائي الآسيوي، في حين استعاد العالمي بريقه مؤخرًا، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).