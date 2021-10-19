أكد المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم، المدير الفني للفريق الكروي الأول في الهلال، على أن فريقه سيتحضر لـ نهائي دوري أبطال آسيا يوم 23 نوفمبر المقبل بمنتهى الهدوء.

جارديم يعلق:

وتحدث مدرب الهلال بعد الفوز على النصر قائلًا: “سنحضر للنهائي بكل هدوء، وهذا ديربي وما حدث من إثارة كان متوقعًا، ونحن انتصرنا ولنا حق الفرح”.

سالم الدوسري أفضل لاعب بآسيا:

وأضاف مدرب الهلال: “سالم الدوسري أفضل لاعب في آسيا بدون منازع”.

يذكر أن الهلال سوف يواجه الفائز من فريقي أولسان هيونداي وبوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي في نهائي دوري أبطال آسيا يوم 23 نوفمبر المقبل على ملعب الملك فهد في الرياض.