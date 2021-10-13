تسببت إصابة اللاعب ياسر الشهراني في إرباك حسابات المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم، المدير الفني للفريق الكروي الأول في الهلال، وذلك قبل مواجهة بيرسبوليس الإيراني في ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

جارديم يحدد البديل:

وقال الإعلامي الرياضي أحمد العجلان عبر حسابه في “تويتر” أن المدرب جارديم سيعتمد على اللاعب ناصر الدوسري بدلًا من الشهراني في مركز الظهير الأيسر.

وأُصيب نجم الهلال، في عضلة الساق، حيث لم يشارك بسبب الإصابة في مباراة الصين أمس في تصفيات مونديال 2022.

وكشف الحساب الرسمي لـ المنتخب السعودي أن ياسر صاحب الـ29 عامًا أُصيب بتجمع سوائل في عضلة الساق.

الشهراني سجل هدفين:

وسجل نجم الهلال، مع المنتخب السعودي هدفين حتى الآن في تصفيات كأس العالم، كما يتواجد الأخضر في المركز الأول بالمجموعة الثانية في التصفيات برصيد 12 نقطة.