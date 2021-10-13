أعلن المنتخب السعودي- قبل قليل- عن إصابة المدافع ياسر الشهراني في عضلة الساق، حيث لم يشارك بسبب الإصابة في مباراة الصين أمس في تصفيات مونديال 2022.

وكشف الحساب الرسمي لـ المنتخب السعودي أن الشهراني صاحب الـ29 عامًا أُصيب بتجمع سوائل في عضلة الساق.

وسيواجه المنتخب السعودي، نظيره الأسترالي يوم 11 نوفمبر المقبل، حيث تُلعب المباراة في أستراليا ضمن مباريات الجولة الخامسة من تصفيات مونديال 2022.

هدفان لـ ياسر الشهراني مع الأخضر:

وسجل الشهراني مع المنتخب السعودي هدفين حتى الآن في تصفيات كأس العالم، كما يتواجد الأخضر في المركز الأول بالمجموعة الثانية في التصفيات برصيد 12 نقطة.

ومن المتوقع غياب ياسر الشهراني عن مباراة الهلال وبيرسبوليس الإيراني في ربع نهائي دوري أبطال آسيا السبت المقبل.

العويس يغيب 60 يومًا:

وفي السياق ذاته، سيغيب الحارس الدولي محمد العويس عن 8 مباريات خلال شهرين من الآن، وذلك بعد إصابته في الرباط الجانبي الداخلي للركبة اليسرى في مباراة الصين مساء أمس الثلاثاء.

ولن يتواجد حارس الأخضر في مباراتين مع المنتخب السعودي وهما أستراليا وفيتنام في الجولتين المقبلتين من جولات تصفيات مونديال 2022.

كذلك لن يشارك الحارس الدولي في 6 مباريات مع الأهلي في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وهي “الاتفاق والطائي والهلال والباطن وأبها والنصر”.

الأخضر يسعى للتأهل السادس:

ويسعى المنتخب السعودي للتأهل إلى كأس العالم للمرة السادسة في تاريخه، وذلك بعد تأهله إلى مونديال 1994 و1998 و2002 و2006 و2018.