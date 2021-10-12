استضافت جامعة جازان اليوم، معسكر “طويق 1000″، الذي يعد أحد أكبر المعسكرات التقنية التي أطلقها الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، وذلك ضمن مبادرة LaunchKSA ، ويقام في رحاب كلية علوم الحاسب وتقنية المعلومات ويستمر 3 أشهر وينتهي بتوظيف المتدربين .

معسكر مهم:

ونوه وكيل جامعة جازان للشؤون الأكاديمية الدكتور حسن بن عبدالله إسحاق، بأهمية المعسكر ، واصفاً استضافة الجامعة للمعسكر بأنها خطوة متقدمة ضمن رؤية وأهداف الجامعة لتطوير وتنمية القدرات البشرية لخريجي الجامعة تقنيًا، ورعاية البرامج التدريبية التقنية التي من شأنها استثمار العقول البشرية من طاقات الشباب والشابات وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

استفادة من الفرص:

وحثّ الدكتور إسحاق، المتدربين، على ضرورة الاستفادة من هذه الفرص التي يرعاها ويبنيها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، داعياً بهذه المناسبة “الجميع” للاستفادة من هذه المبادرات والبرامج المنتهية بالتوظيف ، مبيناً أن المعسكر الذي انطلق في مساره التدريبي الأول، يهدف إلى تأهيل القدرات والكوادر الشابة من خريجي وخريجات كليات علوم الحاسب الآلي في منطقة جازان في أحدث المجالات التقنية .