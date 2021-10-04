طالبت جماهير النادي الأهلي، مجلس إدارة النادي برئاسة ماجد النفيعي، بضرورة التحرك والتعاقد مع البرازيلي فابيو كاريلي مدرب الاتحاد السابق، والمدرب الحالي لنادي سانتوس البرازيلي.

لماذا طلبت جماهير الأهلي التعاقد مع كاريلي ؟

ومن خلال وسم ” كاريلي مطلب أهلاوي” أكدت جماهير الراقي على أن المدرب البرازيلي سيكون منقذًا للفريق أفضل من وجود الألباني بيسنك هاسي.

وأشارت جماهير الراقي إلى أن كاريلي أنقذ الاتحاد في آخر موسمين من الهبوط وساهم في احتلال الفريق للمركز الثالث في الدوري السعودي للمحترفين في الموسم الماضي، مضيفة أن وجوده مع الصفقات الحالية لـ الراقي سيفيد الفريق.

هاسي يقود الراقي لرقم كارثي

وبعد الخسارة من نادي الاتحاد، قاد هاسي الأهلي إلى رقم كارثي للمرة الأولى في دوري المحترفين السعودي.

وللمرة الأولى في تاريخ دوري المحترفين السعودي، لم يحقق الراقي أي فوز في أول 7 جولات بـ دوري المحترفين تحت قيادة هاسي، حيث تعادل الفريق في 5 مباريات وخسر مباراتين.

ورغم تلك النتائج السلبية، أكد الإعلامي وليد الفراج عبر برنامجه ” أكشن مع وليد” على قناة MBC Action أن إدارة الراقي لا تفكر على الإطلاق في إقالة هاسي، مشيرًا إلى أن النادي يبحث عن الاستقرار في الفترة الحالية.