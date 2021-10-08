كشف المدرب البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني لـ منتخب مصر الأول لكرة القدم، عن تشكيلة الفريق لمواجهة ليبيا بعد قليل في الجولة الثالثة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر.

تشكيل منتخب مصر:

وجاءت تشكيلة الفراعنة مكونة من: “محمد الشناوي بحراسة المرمى، أكرم توفيق، محمود حمدي الونش، أحمد حجازي، أحمد فتوح ، عمرو السولية، محمد النني، عبدالله السعيد، عمر مرموش، محمد صلاح، مصطفى محمد”.

وفي قائمة البدلاء تواجد كل من : “الحارس محمد أبو جبل، الحارس محمد بسام، ياسر إبراهيم، باهر المحمدي، أحمد فتحي، أيمن أشرف، حمدي فتحي، طارق حامد، إبراهيم عادلـ رمضان صبحي، أحمد سيد زيزو، أحمد حسن كوكا”.

وتنطلق مباراة مصر ضد الجارة ليبيا اليوم في العاشرة مساءً بتوقيت المملكة، التاسعة مساءً بتوقيت مصر، على ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية المصرية.

أول مباراة رسمية للمدرب كيروش:

جدير بالذكر أن المنتخب المصري كان فاز على أنجولا بشق الأنفس في الجولة الأولى من تصفيات المونديال، وتعادل أيضًا بشق الأنفس مع منتخب الجابون بالجولة الثانية، وهي المباراة الأخيرة التي أشرف فيها حسام البدري على تدريب الفراعنة.

وكانت مباراة مصر ضد ليبيريا الودية مساء الخميس 30 سبتمبر الماضي، أول مباراة ودية للمدرب كارلوس كيروش، وذلك بعد توليه مسؤولية تدريب منتخب مصر في الثامن من سبتمبر الماضي بعد إقالة المدرب المصري حسام البدري.