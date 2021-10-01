كشف المدرب البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني لـ منتخب مصر الأول لكرة القدم، عن قائمة فريقه لـ مباراتي ليبيا في تصفيات إفريقيا المؤهلة لـ مونديال 2022 في أكتوبر الجاري.

قائمة منتخب مصر لـ مباراتي ليبيا في أكتوبر:

وجاءت قائمة منتخب مصر مكونة من: “محمد الشناوي، محمد أبو جبل، محمد بسام، محمد صبحي في حراسة المرمى”.

وفي خط الدفاع يتواجد كل من: “أحمد فتوح، أيمن أشرف، محمود حمدي الونش، ياسر إبراهيم، أحمد حجازي، باهر المحمدي، أكرم توفيق، أحمد فتحي”.

وفي خط الوسط يتواجد كل من : “محمد النني، عمرو السولية، طارق حامد، حمدي فتحي، إبراهيم عادل، عبدالله السعيد، رمضان صبحي، عمر مرموش، أحمد سيد زيزو، محمد صلاح”.

وفي خط الهجوم يتواجد كل من : “أحمد حسن كوكا، مصطفى محمد”.

موعد مباراتي منتخب مصر أمام الجار ليبيا

وسيواجه المنتخب المصري، جاره المنتخب الليبي في الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لـ كأس العالم 2022 يومي 8 و11 أكتوبر المقبلين.

جدير بالذكر أن المنتخب المصري كان فاز على أنجولا بشق الأنفس في الجولة الأولى من تصفيات المونديال، وتعادل أيضًا بشق الأنفس مع منتخب الجابون بالجولة الثانية، وهي المباراة الأخيرة التي أشرف فيها حسام البدري على تدريب الفراعنة.

وكانت مباراة مصر ضد ليبيريا الودية مساء أمس الخميس، أول مباراة للمدرب كارلوس كيروش وذلك بعد توليه مسؤولية تدريب منتخب مصر في الثامن من سبتمبر الماضي بعد إقالة المدرب المصري حسام البدري.