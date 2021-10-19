كشف حسن العمري، أحد أصحاب الإعاقة، قصة نجاحه وتحويل الإعاقة إلى إرادة، حيث هزم بإصراره العقبات التي تجاوزت 20 عامًا ليحصل على رخصة غوص حول العالم.

قصة إرادة مُلهمة..

حسن العمري يروي لياهلا تفاصيل رحلته حتى الحصول على رخصة غوص حول العالم#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/u8qNVzpGjh — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) October 19, 2021

تحدي الإعاقة:

وأكد العمري خلال حواره إلى برنامج “يا هلا” المذاع على قناة روتانا خليجية، أنه يعمل مشرفًا تنفيذيًّا في مطار الملك عبدالعزيز، موضحًا أن الله أحبه فابتلاه بإعاقة منذ عمر 14 عامًا واستطاع مع الألم والرضا والتصالح مع الذات أن يصنع لنفسه أشياء جديدة لم يكن يحلم بها، حتى تطور وتأقلم على الوضع، ووصل لمرحلة في حياته أن الكرسي أصبح جزءًا لا يتجزأ من حياته اليومية ونصفه الثاني.

أصعب المراحل:

ولفت العمري إلى أن أصعب مراحل مر بها هي يوم جلوسه على الكرسي بعد فقدانه للوعي 9 أشهر، مؤكدًا أن الواقعة كانت نتيجة تهور والقيادة، موضحًا أنه تفنن برسم حياته والكفاح والتحدي ودخل الجامعة بالشغف والطموح والتحدي.