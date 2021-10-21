أعلنت لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم عن حكام الجولة الرابعة من دوري الدرجة الثانية التي ستنطلق، اليوم الخميس.

الجولة الرابعة تنطلق اليوم

وتنطلق منافسات الجولة الرابعة من دوري الدرجة الثانية عند الساعة 3:25 مساء اليوم بمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الصقر ضد نظيره العربي على ملعب نادي التعاون في بريدة.

حكام مباريات دوري الدرجة الثانية

ويدير مباراة الصقر والعربي في دوري الدرجة الثانية، إحسان الشبيب، ويساعده علي القرني وعلي الخيبري، والحكم الرابع سلطان العتيبي، ويدير عمران آل داؤود لقاء الرياض والوشم، ويساعده عبدالله العتيبي وسعد الخوفي، عبدالعزيز الشهري حكمًا رابعًا.

ويقود سلمان العنزي مباراة طويق والشرق، ويساعده عادل العتيبي وحمود الجاسر، والحكم الرابع عمر الشهري، فيما يدير محمد العمري مواجهة اللواء ضد البكيرية، ويساعده صالح الزهراني وعبدالرحمن الغامدي، والحكم الرابع مشاري المشاري.

ويتولى علي العمري قيادة مباراة عرعر والزلفي، ويساعده فادي البخيت وياسر الشمري، ويحيى الحربي حكمًا رابعًا، ويقود مريع القحطاني مواجهة الانتصار والذهب، ويساعده عبدالله الجهني ومحمد العنزي، والحكم الرابع محمد الأحمري.

ومن المقرر أن يدير يوسف الشمراني مباراة النجوم ضد وج، ويساعده بدر الأسمري وعمار البوطيبان، والحكم الرابع مشعل القحطاني، ويقود محمد القاضي لقاء الثقبة وعفيف، ويساعده حسن الأسمري ونايف الشهري والحكم الرابع سليمان الشهري.

وسيكون مشاري العسيري حكمًا لمباراة الصفا والترجي، ويساعده فهد معشي وفيصل معافا، والحكم الرابع بندر نهاري، ويقود عبدالعزيز المالكي مواجهة النعيرية وحطين، ويساعده سلطان الغليقة وأحمد الشمري، ومحمد الشهراني حكمًا رابعًا.

ويدير عيشى الشقاق مباراة القيصومة والجندل، ويساعده عبدالله الضويعن وأحمد المطيلق، والحكم الرابع مصطفى الدليم، ويقود عقيل فقيهي لقاء النجمة ضد التقدم، ويساعده فواز الشمري ومشاري الشمري، وفهد الهذيلي حكمًا رابعًا.

ويتولى ناصر خنفور قيادة مباراة الريان والأنصار، ويساعده مقبل الغيثي وفيصل كريري، والحكم الرابع عبدالواحد العنزي، ويقود إبراهيم الجريس لقاء الروضة والسد في ختام مباريات الجولة الرابعة من دوري الدرجة الثانية، ويساعده محمد الدوسري وعلي كعبي، والحكم الرابع محمد الشهري.