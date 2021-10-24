كشفت لجنة الحكام بـ الاتحاد السعودي لكرة القدم عن طاقم حكام مباراة النصر والاتفاق في ختام مباريات الجولة التاسعة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

طاقم الحكام

وسوف يدير الحكم الروماني إشتفان كوفاتش المباراة ويعاونه كل من الروماني مارينيسكو فاسيلي ومواطنه أرتين مبهاي، والحكم السعودي بندر القحطاني حكمًا رابعًا، وحكم الفيديو هوجو ميجيل من البرتغال بينما الحكم سعد السبيعي مساعدًا لحكم الفيديو.

تاريخ مواجهات النصر والاتفاق

ولعب أصفر العاصمة مع الاتفاق في 22 مباراة بـ دوري المحترفين، فاز العالمي في 11 لقاء وحضر التعادل بين الفريقين في 6 مباريات وفاز الاتفاق في خمس مباريات.

وتمكن لاعبو أصفر العاصمة من إحراز 33 هدفًا، بينما تلقت شباكه من لاعبي الاتفاق 29 هدفًا.

الهدف الرئيسي لـ النصر من مواجهة الاتفاق

ويهدف لاعبو النصر لتعويض الخروج الآسيوي من دور نصف النهائي أمام الغريم الهلال مساء الثلاثاء الماضي، بالفوز على الاتفاق والتقدم نحو المنافسة على لقب الدوري السعودي للمحترفين بالموسم الحالي.

وستكون مباراة اليوم أول مباراة للمدرب الصربي فلادان ميلويفيتش الذي تولى تدريب الاتفاق خلفًا للمدرب السعودي خالد العطوي.