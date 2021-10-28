أعلنت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن حكام مباراتي اليوم في افتتاح منافسات الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الحزم والاتحاد في دوري محمد بن سلمان

ويدير عبدالله الشهري مباراة الحزم والاتحاد اليوم، ويساعده عمر الجمل ومحمد الشهري، والحكم الرابع مشعل الشهري، وسيكون محمد البريدي حكمًا لتقنية الفيديو، ويساعده حسن آل سلام.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم المركز الـ11 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 10 نقاط، فيما يقع الاتحاد في المركز الثاني برصيد 17 نقطة.

حكام مباراة الشباب ضد الطائي

ويقود أحمد الرميخاني مباراة الشباب ضد الطائي اليوم، ويساعده خلف الشمري ومحمد الحنفوش، والحكم الرابع أحمد البركاتي، وسيكون ممدوح الشهدان حكمًا لتقنية الفيديو، ويساعده مفرح الحسن.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب المركز الثالث في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 15 نقطة، فيما يتواجد الطائي في المركز الـ15 وقبل الأخير برصيد 7 نقاط.