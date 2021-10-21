كشفت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، قبل قليل، عن حكام مباراتي اليوم في افتتاح منافسات الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

حكام مباراة الباطن ضد الفيحاء

وتنطلق الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بمواجهة الباطن ضد الفيحاء، ويديرها عبدالله الشهري، ويساعده عمر الجمل وسعد الشبرمي، والحكم الرابع فريح الجلعود، وحكم الفيديو خالد صلوي ويساعده سامي العرفج.

ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن نظيره الفيحاء عند الساعة 5:55 مساء، ويطمح السماوي لاستغلال عاملي الأرض والجمهور، وتحقيق الفوز لتحسين نتائجه، فيما يسعى الفريق البرتقالي لمواصلة بدايته المميزة هذا الموسم.

الطائي والأهلي في دوري المحترفين

ويتولى عبدالله الحربي قيادة مباراة الطائي ضد الأهلي اليوم، ويساعده إبراهيم الدخيل ومحمد المطرودي، وسيكون عبدالرحمن السلطان حكمًا رابعًا، وأحمد الرميخاني حكمًا لتقنية الفيديو، ويساعده أحمد العتيق.

ويلعب الطائي ضد الأهلي عند الساعة الثامنة مساء على ملعب مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية، وتتشابه ظروف الفريقين قبل مباراة الغد، حيث إنها يُعانيان من تذبذب النتائج والمستوى في دوري محمد بن سلمان للمحترفين.