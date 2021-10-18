تشهد مباراة النصر والهلال المرتقبة منافسة قوية بين الثنائي الهجومي الأبرز المغربي عبدالرزاق حمدالله والفرنسي بافيتيمبي غوميز.

مباراة النصر والهلال غدًا

ويلعب النصر والهلال على ملعب مرسول بارك في العاصمة الرياض، عند الساعة التاسعة مساء يوم غد الثلاثاء، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من دوري أبطال آسيا 2021، وذلك في أولى مواجهتهما الخارجية آسيويًا.

ويسير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بشكل مميز خلال الفترة الماضية، ما يمنحه أفضلية قبل نصف النهائي الآسيوي، في حين استعاد العالمي بريقه مؤخرًا، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

منافسة قوية بين حمدالله وغوميز

وشارك عبدالرزاق حمدالله صاحب الـ30 عامًا في 4 مباريات مع النصر في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، ونجح في تسجيل 3 أهداف، كما ظهر بشكل مميز في دوري أبطال آسيا 2021.

وساهم حمدالله في تسجيل 8 أهداف خلال 7 مباريات ضمن منافسات النسخة الحالية من دوري أبطال آسيا، حيث هز الشباك 5 مرات وقدم 3 تمريرات حاسمة، ويطمح لمواصلة التسجيل والحفاظ على لقب هداف البطولة القارية.

على الجانب الآخر، شارك بافيتييمبي غوميز مع الهلال في 6 مباريات ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ونجح في إحراز 4 أهداف، وسجل 6 أهداف في دوري أبطال آسيا، ويأمل لاستعادة لقب الهداف الذي خسره النسخة الماضية.