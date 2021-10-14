يُقدم المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله مستوى مميزًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ضمن منافسات بطولة دوري أبطال آسيا.

عبدالرزاق حمدالله متخصص هز الشباك

ونجح عبدالرزاق حمدالله في تسجيل 15 هدفًا بقميص الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في دوري أبطال آسيا، بينهما هدفان في شباك الوحدة الإماراتي، كما زار شباك فريق إماراتي في البطولة، وهو العين ضمن منافسات النسخة الماضية.

وتألق عبدالرزاق حمدالله بشكل لافت في مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ضد الوحدة الإماراتي في دوري أبطال آسيا 2019، حيث زار شباكه ذهابًا وإيابًا، بالإضافة إلى صناعته لهدف آخر في لقاء العودة.

وتمكن عبدالرزاق حمدالله من تسجيل 4 أهداف مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في دوري أبطال آسيا نسخة 2019، وزار الشباك 7 مرات في 2020، وأحرز 4 أهداف في نسخة عام 2021.

مباراة النصر والوحدة

ومن المقرر أن يلعب النصر والوحدة الإماراتي، مساء يوم السبت المقبل، على ملعب مرسول بارك في العاصمة الرياض، وذلك ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2021.

وتُعد مباراة النصر والوحدة الإماراتي المقبلة، هي استنساخ لمواجهتهما في دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا 2019، والتي شهدت تفوق العالمي وخطفه بطاقة الصعود، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).