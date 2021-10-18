يُعد حارس المرمى عبدالله المعيوف من العناصر الأساسية التي تُرجح كفة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، ما يطمئن الجماهير قبل مواجهة النصر المرتقبة.

الهلال ضيفًا على النصر

ويحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضيفًا على النصر عند الساعة التاسعة مساء يوم غد الثلاثاء، على ملعب مرسول بارك في العاصمة الرياض، وذلك ضمن منافسات نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2021.

ويطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بقيادة مدربه البرتغالي ليوناردو جارديم في الظهور بشكل مميز، وتحقيق الفوز على النصر غدًا لخطف بطاقة التأهل إلى النهائي، والمنافسة على لقب دوري أبطال آسيا.

عبدالله المعيوف يتألق

ويتميز عبدالله المعيوف بعامل الخبرة القارية، حيث إنه يُشارك باستمرار مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في دوري أبطال آسيا، وخاض نهائي نسخة عام 2019، بجانب خبراته مع المنتخب السعودي، ما يمنحه أفضلية كبيرة.

وخاض عبدالله المعيوف صاحب الـ26 عامًا، 8 مباريات مع الهلال في دوري أبطال آسيا 2021، واهتزت شباكه 9 مرات، ونجح في الحفاظ على نظافة الشباك في 4 مواجهات، ووصلت نسبة التصديات إلى 70%.

وعلى الصعيد المحلي، لعب عبدالله المعيوف 6 مباريات في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، واستقبل 6 أهداف، وتمكن من الحفاظ على نظافة شباكه في مواجهتين، وتأمل الجماهير في تألقه غدًا؛ وقيادة الهلال لتجاوز عقبة النصر.