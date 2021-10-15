أثيرت أنباء بشأن إمكانية تراجع حارس مرمى نادي الهلال، عبدالله المعيوف عن قراره باعتزال اللعب الدولي؛ والعودة إلى تمثيل المنتخب السعودي الأول مجددًا.

المعيوف قد يعود

وكان عبدالله المعيوف قد أعلن اعتزاله اللعب الدولي في نوفمبر عام 2019، مفضلًا التركيز مع الهلال، وأشارت تقارير إلى أن مدرب الأخضر، هيرفي رينارد حاول إعادته العام الماضي؛ ولكنه تمسك بقراره.

ولفتت تقارير إلى أن المعيوف صاحب الـ34 عامًا، قد يتراجع عن قرار الاعتزال والعودة لتمثيل الأخضر خلال الفترة المقبلة، خاصة أن المنتخب تنتظره مباريات حاسمة في التصفيات النهائية، على أن يتخذ قراره خلال الأيام القليلة المقبلة.

ومن المنتظر أن يغيب الحارس الأساسي للأخضر، محمد العويس عن مباراتي أستراليا وفيتنام ضمن منافسات الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات النهائية المؤهلة إلى كأس العالم 2022، ما دفع البعض للتوقع بإمكانية عودة المعيوف.

إصابة العويس تُربك الأخضر والأهلي

وتعرض محمد العويس لإصابة قوية في ركبته خلال أحداث الشوط الثاني من مباراة السعودية ضد الصين في الجولة الرابعة من التصفيات النهائية، ولم يستطع استكمال المواجهة ليشارك الحارس فواز القرني بدلًا منه عند الدقيقة 69.

وخضع العويس لفحوصات طبية أثبتت إصابته بتمزق في الرباط الداخلي للركبة اليسرى وللرضفة من الدرجة الثانية، ليتأكد غيابه عن مباريات النادي الأهلي والمنتخب السعودي الأول لكرة القدم لمدة تتراوح من 8 لـ10 أسابيع.