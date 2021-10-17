قررت إدارة نادي الباطن، تكليف مساعد المدرب الصربي داركو نوفيتش لقيادة الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة.

داركو نوفيتش يدرب فريق الباطن:

وكانت الإدارة قد أعلنت بالأمس عن إقالة المدير الفني الصربي نيناد لالاتوفيتش؛ بسبب سوء نتائج الفريق الأول لكرة القدم خلال الجولة الماضية، وقدمت الشكر والتقدير له على الفترة التي قضاها مع السماوي.

وعاود الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن تدريباته الجماعية، مساء اليوم الأحد، بقيادة داركو نوفيتش، حيث أجرى اللاعبون الذين شاركوا في مواجهة الشباب تدريبات استشفائية واسترجاعية.

وأدى بقية لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن الذين لم يشاركوا في مباراة الشباب تدريباتهم الاعتيادية، والتي تنوعت ما بين لياقية وتكتيكية بإشراف داركو نوفيتش.

الباطن في دوري محمد بن سلمان:

ولعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن ضد نظيره الشباب بالأمس ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وانتهت المباراة بفوز الليوث بثلاثية دون رد.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن المركز الـ15 وقبل الأخير في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 6 نقاط، من الفوز في مباراة والتعادل 3 مرات، والخسارة في 4 مواجهات.