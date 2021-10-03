وجه البرازيلي دانكلير بيريرا رسالة إلى جماهير النادي الأهلي بعد بداية الفريق الأول لكرة القدم المخيبة للآمال خلال منافسات الموسم الرياضي الحالي.

الأهلي يُعاني

وخيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مدربه بيسنيك هاسي آمال جماهيره، بعد تراجع مستواه ونتائجه في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المركز الـ14 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 5 نقاط، من التعادل في 5 مواجهات، والخسارة مرتين، وكان آخرها ديربي جدة ضد الاتحاد.

دانكلير يوجه رسالة للجماهير

وحرص دانكلير على تهدئة الجماهير، حيث نشر صورة للاعبين عبر حسابه الخاص على موقع “انستقرام”، وعلق قائلًا: “فريقنا يمر بلحظات صعبة في الدوري.. معًا سنتمكن من الخروج من هذه الأزمة لأنه في هذه اللحظات يظهر الرجال المحاربون الحقيقيون”.

وتابع دانكلير رسالة إلى الجماهير الأهلاوية قائلًا: “نحتاج للبقاء معًا والعودة بشكل أقوى الآن فترة توقف وهو وقت مناسب لتدارك الأخطاء.. بالنسبة للجماهير نعدكم بالتغيير بعد فترة التوقف وشكرًا للدعم”.