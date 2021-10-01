تنتظر الجماهير مباراة الاتحاد ضد الأهلي اليوم في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وسط طموحات بظهور اللاعبين بشكل مميز وتحقيق الفوز.

الاتحاد ضد الأهلي

ويحتضن ملعب الأمير عبدالله الفيصل في جدة مباراة الاتحاد ضد الأهلي عند الساعة 8:20 مساء اليوم الجمعة، وذلك في إطار مواجهات الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل مباراة الاتحاد ضد الأهلي اليوم، يقع العميد في المركز الثاني بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 13 نقطة، وبفارق نقطة عن ضمك متصدر الترتيب بعد فوزه بالأمس، فيما يتواجد الراقي في المركز الـ12 برصيد 5 نقاط.

تشكيل مباراة اليوم المتوقع

ومن المتوقع أن يدفع المدربان بالقوة الضاربة منذ بداية مباراة الاتحاد ضد الأهلي، أملًا في تسجيل هدف مبكر وتسهيل مهمته في خطف الثلاث نقاط، حيث يطمح العميد للانفراد بالصدارة، فيما يبحث الراقي عن فوزه الأول هذا الموسم.

ويتوقع أن يبدأ الاتحاد مباراة اليوم بتشكيل مكون من؛ مارسيلو غروهي، مهند الشنقيطي، أحمد حجازي، حمدان الشمراني، سعود عبدالحميد، عبدالإله المالكي، كريم الأحمدي، فهد المولد، عبدالرحمن العبود، إيغور كورونادو ورومارينيو.

على الجانب الآخر، يتوقع أن يكون تشكيل الأهلي في مباراة اليوم ضد الاتحاد كالتالي؛ محمد العويس، إزغان أليوسكي، عبدالباسط هندي، دانكلير بيريرا، محمد خبراني، نوح الموسى، زياد الجهني، سلمان المؤشر، فيليب براداريتش، الحسن نداو وعمر السومة.