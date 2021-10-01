أكدت دراسة حديثة أن متابعة المشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي تسبب أضرارًا بالغة على الصحة النفسية خاصة لدى الفتيات المراهقات والشباب.

ونشرت صحيفة وول ستريت جورنال نتائج البحث غير المعلن الذي أجرته فيسبوك وكشف أن متابعي نجوم مواقع التواصل الاجتماعي، ومنهم كيم كارداشيان وجاستين بيبر وتشارلي داميليو، على إنستغرام يعانون من المزيد من المشاعر السلبية المرتبطة بصورة الذات، الأمر الذي يثير تساؤلات بشأن تأثير ثقافة المشاهير على الإنترنت.

المقارنة الاجتماعية مع المشاهير

ويحمل البحث عنوان المقارنة الاجتماعية على إنستغرام واستطلع آراء 100 ألف شخص في مارس وأبريل 2020 في 9 بلدان منها الولايات المتحدة وأستراليا والبرازيل.

إنستغرام الأكثر تأثيرًا

وقال كيفن مكاليستر المتحدث باسم فيسبوك إن الاستطلاع لم يطلب من المشاركين ذكر حسابات معينة، لكن الباحثين وجدوا أن حسابات المشاهير كانت “بعض أكثر الحسابات التي يتابعها من أخبرونا أنهم تعرضوا لمستويات أعلى وأقل من المقارنة الاجتماعية السلبية على إنستغرام”، استنادًا إلى بيانات داخلية للشركة.

وخلص الباحثون إلى أن مشاهدة المزيد من المحتوى الخاص بالمشاهير على إنستغرام يرتبط بزيادة الإحساس بالمقارنة السلبية. وكشف الباحثون أن نحو نصف المحتوى الذي يحظى بمتابعة على إنستغرام خاص بالمشاهير.

ولهذه النتائج أهمية نظرًا لأن إنستغرام ساهم في ظهور الشخصيات المؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي وبذل جهودًا لضم مشاهير إلى التطبيق في بداياته.