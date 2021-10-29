أوضح أنمار الحائلي رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد إلى أن فوز الفريق الكروي الأول بالعميد على الحزم واسترداده لـ صدارة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين جاء في وقت مناسب.

فوز في وقت مناسب لـ الاتحاد وعشاقه

وقال الحائلي عبر حسابه الرسمي في “تويتر” : ” اللهم لك الحمد أُبارك للجميع الفوز، إنه فوز ومهم في وقته، فريقنا في هذه المرحلة ينتظر منا جميعًا دعمه والوقوف بجانبه من أجل استكمال مسيرة الدوري الطويلة”.

وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.

ومع بداية الشوط الثاني، حرمت تقنية الفيديو العميد من هدفين قبل أن يُسجل اللاعب عبدالعزيز البيشي هدف فوز العميد الوحيد في الدقيقة الـ60 من عمر المباراة.

إلغاء هدفين لـ العميد

وكان حكم المباراة ألغى هدفين للاعبين رومارينيو وعبدالإله المالكي خلال 5 دقائق من الشوط الثاني، بداعي التسلل وبعد العودة لتقنية الفيديو ما أغضب جماهير العميد التي شعرت بأن فريقها يتم تعطيله لعدم الفوز على الحزم.

وكان العميد خسر مباراة الجولة التاسعة ضد نادي الشباب وتجمد رصيده عند 17 نقطة في المركز الثاني، لكنه بعد الفوز على الحزم أصبح رصيده 20 نقطة في صدارة الدوري وبفارق نقطتين عن نادي ضمك صاحب المركز الثاني.

يذكر أن فهد المولد أهدر ركلة جزاء لـ الاتحاد في الدقيقة الـ92 قبل ثوان من إطلاق صافرة النهاية.