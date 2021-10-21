أكد تركي الضبعان رئيس نادي الطائي على أن احتجاج ناديه ضد إشراك التونسي حمدي النقاز لاعب الأهلي في مباراة الفريقين أمس ليس فرقعة إعلامية.

رئيس الطائي يعلق

وكان الناقد الرياضي ماجد الفهمي الناقد لدى برنامج ” أكشن مع وليد” ذكر أن احتجاج فارس الشمال ضد الأهلي ما هو إلا مجرد فرقعة إعلامية.

سبب الاحتجاج

وتحدث الضبعان للبرنامج قائلًا: ” فريقي لديه كافة الوثائق التي تُثبت صحة موقفه واحتجاجنا ليس فرقعة إعلامية، بل قائم على نص قانوني، وأنا كنت متابعًا للصحافة في مصر وللرأي العام الرياضي المصري حول كيفية انتقال حمدي النقاز من الزمالك لـ الأهلي”.

وذكر برنامج ” أكشن مع وليد” أن إدارة الطائي قررت تقديم احتجاج ضد الراقي بسبب عدم قانونية تسجيل اللاعب التونسي النقاز في صفوف النادي.

وكان النقاز انضم كصفقة انتقال حر من الزمالك المصري إلى الراقي، بسبب عدم قيده في الزمالك لمنع الأخير من التسجيل فترتين.