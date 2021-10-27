وصل الرئيس محمد بخاري، رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية، اليوم، إلى جدة متوجهًا منها إلى مكة المكرمة لأداء مناسك العمرة.

وكان في استقبال رئيس نيجيريا، لدى وصوله مطار الملك عبدالعزيز الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة، ومعالي أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء صالح الجابري، ومدير مطار الملك عبدالعزيز الدولي عصام نور، ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن ظافر، وسفير جمهورية نيجيريا الاتحادية لدى المملكة يحيى لاوال.



