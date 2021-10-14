أعلنت رابطة دوري المحترفين، اليوم الخميس، عن توقيع اتفاقية تعاون مع تطبيق 360VUZ، لتوفير تجربة مميزة لمتابعي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

اتفاقية بين رابطة دوري المحترفين وتطبيق 360VUZ

وتشمل الاتفاقية تقديم عروض فيديو حصرية للواقع الافتراضي في 360 درجة لتسجيل ملخصات حصرية لمجريات مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأضاف بيان رابطة دوري المحترفين أن هذه الاتفاقية تشمل مقتطفات مميزة للمباريات وفيديوهات ما خلف الكواليس ومقابلات مع أبرز اللاعبين من مختلف الأندية.

وتابع البيان: “يهدف التعاون إلى توفير تجربة مميزة لمتابعي الدوري على التطبيق، وعرض الكثير من الأحداث الخاصة به بأحدث التقنيات، كما يوفر 360VUZ قناة مخصصة لـ دوري كأس الأمير محمد بن سلمان على التطبيق ليتيح لجميع المستخدمين مشاهدة الفيديوهات الخاصة بأحداث المباريات المميزة”.

مواكبة أحدث التقنيات والتطورات العالمي

وعلق الرئيس التنفيذي لرابطة دوري المحترفين، عبدالعزيز العفالق، قائلًا: نسعى إلى مواكبة أحدث التقنيات والتطورات حول العالم، حيث يعد الدوري الأول عالمياً في عرض فيديوهات حصرية خاصة بأجواء المباريات في 360 درجة”.

وأردف: “تهدف هذه الشراكة مع 360VUZ إلى تعزيز التواصل مع محبي ومتابعي مباريات الدوري وتوفير تجربة مميزة وفريدة لهم لمشاهدة ألمع نجوم أندية كرة القدم وأبرز أحداث المباريات”.

وقال المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة 360VUZ، خالد زعترة: “يسعدنا تعاوننا مع رابطة دوري المحترفين لعرض أبرز مجريات مباريات الدوري على منصة 360VUZ، ونحن نحرص في360VUZ على تقديم محتوى غامر وتجربة شاملة لجميع مستخدمي التطبيق من خلال استخدام هواتفهم فقط”.