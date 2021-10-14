أشاد أسطورة نادي ليفربول الإنجليزي، إيان راش، بالمستوى الذي يُقدمه النجم المصري محمد صلاح مع الريدز، مشيدًا بإمكانياته وقدراته.

محمد صلاح الأفضل في العالم

وتحدث إيان راش عبر صحيفة “ليفربول إيكو”، قائلًا: “لقد قلت من قبل، في الوقت الحالي، بالشكل الحالي، محمد صلاح هو أفضل لاعب في العالم”.

وتابع: “كريستيانو رونالدو عاد إلى مانشستر يونايتد، ويؤدي بشكل جيد، وميسي انضم إلى باريس سان جيرمان، ويحتاج لبعض الوقت للتأقلم، لكن صلاح وصل إلى مستوى مختلف”.

وأضاف: “لقد تحدثت معه الموسم الماضي، وأخبرني أنه يريد أن يكون الأفضل في العالم، لقد ارتقى مستواه هذا الموسم، وأصبح لا يكتفي بتسجيل الأهداف فقط، حتى لا يقال إنه أناني بل يصنع لزملائه مثل الهدف الذي سجله ساديو ماني في شباك مانشستر سيتي”.

تحطيم الأرقام القياسية

وأردف: “لقد سجل (مو) أهدافًا رائعة وكان الأسرع في إحراز 100 هدف مع ليفربول، كل هذا رائع، لكنه لاعب جماعي، وبات مؤخراً أكثر التزاماً بأدواره الدفاعية، لأنه أدرك إذا أراد أن يصبح أفضل لاعب في العالم، فإن عليه تحسين مستواه، وهو ما يفعله”.

واستكمل تصريحاته قائلًا: “أتحدث إلى محمد صلاح كثيرًا ونتبادل الضحك، لقد قابلته في مباراة ليدز خلال سبتمبر الماضي، سألني كيف سجلت 300 هدف مع ليفربول، لكنني صححت المعلومة، لأذكره بأنني أحرزت 346 هدفاً”.

وواصل أسطورة نادي ليفربول تصريحاته قائلًا: “الأرقام القياسية قابلة للتحطيم، لكنها بحاجة لتفادي الإصابات، (مو) نادرًا ما يتعرض للإصابة، لذا سنرى ما إذا كان بإمكانه كسر هذا الرقم القياسي”.

تجديد عقده مع ليفربول

وعن تجديد تعاقد محمد صلاح، قال إيان راش: “يجب التفكير في الأمر من جميع جوانبه، أي فريق في العالم يريد أن يتعاقد مع لاعب مثله، رغم أنني أعلم أنه سيحب البقاء في ليفربول، ولن يجد جماهير تحبه أكثر من مشجعي الليفر”.

وتابع: “إنه وضع صعب، أعلم أن يورجن كلوب يحبه، لذا علينا الانتظار والترقب، أعرف تماما كيف تدار الأمور في ليفربول، وأتمنى أن يكون كل الأطراف سعيدة، ويكون كل شيء على ما يرام”.

واستكمل نجم الريدز تصريحاته قائلًا: “مو أحد أساطير كرة القدم، لكني أريد أن يبقى في الذاكرة مثلي وستيفن جيرارد، كيني دالجليش، وكل النجوم الذين استمروا في النادي لفترات طويلة”.

واختتم إيان راش تصريحاته قائلًا: “كلنا نقدر ما فعله فرناندو توريس ولويس سواريز، لكنهما لم يبقيا هناك سوى بضع سنوات، لكي تكون أسطورة حقيقية، يجب أن يستمر اللاعب 8 أو 9 سنوات، وأتمنى أن يفعل صلاح ذلك”.