ورط المدافع الإسباني المخضرم سيرخيو راموس ناديه باريس سان جيرمان الفرنسي بتجدد إصابته، وذلك قبل مواجهة نادي أنجيه مساء الغد الجمعة بالجولة العاشرة من الدوري الفرنسي.

راموس لم يشارك اليوم في التدريبات

وذكرت صحيفة Le Parisien الفرنسية أن مدافع ريال مدريد الإسباني السابق لم يشارك في الحصة التدريبية الصباحية لـ باريس سان جيرمان اليوم الخميس.

وفي السياق ذاته، قالت صحيفة L’Equipe الفرنسية إن نجم الريال السابق لم يتخلص من إصابته العضلية كما نصح أطباء النادي الفرنسي، الجهاز الفني للفريق الكروي الأول بعدم تكثيف التدريبات على المدافع من أجل تفادي حدوث أي التهابات بعضلة الساق.

وكان آخر ظهور لنجم ريال مدريد السابق في المباريات، في مايو الماضي عندما شارك آنذاك بـ مباراة ريال مدريد وتشيلسي الإنجليزي في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2020/2021.

المدافع الإسباني يغيب 10 أيام عن التدريبات الجماعية

وفي الشأن ذاته، أعلن نادي باريس سان جيرمان اليوم أن مدافعه راموس سيغيب لمدة 10 أيام عن التدريبات الجماعية من أجل التدريب الانفرادي بسبب الإصابة.

ومنذ انضمامه في صيف 2021، لم يشارك المدافع الإسباني في أي مباراة رسمية مع باريس سان جيرمان حتى الآن، حيث انضم للنادي الفرنسي كصفقة انتقال حر قادمًا من ريال مدريد.

ويرتبط المدافع الإسباني بعقد مع باريس سان جيرمان ينتهي في صيف عام 2023.