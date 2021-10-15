يبدو أن ناديا الهلال والنصر قد يكونان على موعد مع مباراة نارية وديربي كبير في نصف نهائي البطولة الآسيوية، وذلك في حال تخطي كل منهما لناديي بيرسبوليس الإيراني والوحدة الإماراتي على الترتيب.

مباريات ربع ونصف نهائي الآسيوية في السعودية:

وتستضيف السعودية مباراتي دوري ربع ونصف النهائي لـ دوري أبطال آسيا لأندية غرب القارة، بينما تُقام مباراتي ربع ونصف نهائي البطولة لأندية شرق القارة في كوريا الجنوبية.

النصر يسعى لأول لقب والهلال يُطارد الرابع:

ويرغب الهلال في نيل رابع ألقابه في دوري أبطال آسيا بعد أن تُوج باللقب 3 مرات أعوام 1992 و2000 و2019، بينما لم يسبق لـ النصر أن حصد لقب دوري أبطال آسيا.

وسيواجه الهلال فريق بيرسبوليس على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز في الرياض غدًا في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت المملكة، بينما يلعب النصر مع نادي الوحدة في تمام الساعة السادسة مساءً على ملعب “مرسول بارك” في الرياض.

وسيكون الحضور الجماهيري في مباراتي الهلال والنصر غدًا بنسبة 100%، وذلك بعد قرار من وزارة الرياضة أمس الخميس برفع نسبة الحضور الجماهيري إلى 100%.

ووجه المدرب البرتغالي بيدرو إيمانويل، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي النصر، رسالة خاصة لجماهير النادي، وذلك قبل مباراة الوحدة.

وتحدث المدرب البرتغالي في المؤتمر الصحفي قبل مباراة الوحدة قائلًا: “رسالتي لجماهير العالمي، معًا سنكون أقوى، نتمنى غدًا الملعب ممتلئًا والدعم مستمر طوال وقت المباراة”.