يترقب جمهور نادي النصر غدًا السبت، موعد مباراة الوحدة الإماراتي في ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

توقيت المباراة:

وسوف تنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب “مرسول بارك”، كما تنقل المباراة عبر منصة شاهد وقناة SSC في السعودية.

حضور جماهير النصر بنسبة 100%:

وسيكون الحضور الجماهيري في المباراة بنسبة 100%، وذلك بعد قرار من وزارة الرياضة أمس الخميس برفع نسبة الحضور الجماهيري إلى 100%.

ووجه المدرب البرتغالي بيدرو إيمانويل، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي النصر، رسالة خاصة لجماهير النادي، وذلك قبل مباراة الوحدة.

وتحدث المدرب البرتغالي في المؤتمر الصحفي قبل مباراة الوحدة قائلًا: “رسالتي لجماهير العالمي، معًا سنكون أقوى، نتمنى غدًا الملعب ممتلئًا والدعم مستمر طوال وقت المباراة”.

وواصل إيمانويل قائلًا: “مباراة الغد تعتبر نهائية، وأعرف فريق الوحدة جيدًا وأعرف أيضًا لاعبي فريقي ووضعت الخطة المناسبة للفوز غدًا”.

أما المدرب الهولندي تين كات، المدير الفني للفريق الكروي الأول في نادي الوحدة فأوضح أن فريقه لا يخشى مواجهة نادي النصر غدًا السبت.

وتحدث تين كات بالمؤتمر الصحفي قائلًا: “أعرف المدرب بيدرو جيدًا، لكن مجموعة العالمي واحدة وتغيير المدرب لا يغير من شكل الفريق كثيرًا، والنصر يقدم أداء رائع لكن لا نهابه”.

وواصل تين كات قائلًا: “أنا ألعب أمام العالمي وليس جمهوره، المباراة ستلعب داخل الملعب بتواجد الفريقين والطاقم التحكيمي.. لا أحد غيرهم سيشارك غدًا”.