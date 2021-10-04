كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن وجود نية لدى نادي برشلونة الإسباني، للتعاقد مع اللاعب الإنجليزي رحيم سترلينج نجم فريق مانشستر سيتي في شهر يناير المقبل.

برشلونة الأقرب لضم سترلينج

ووفقًا لما ذكرته صحيفة ” الموندو ديبورتيفو” الإسبانية فإن سترلينج يفكر في مغادرة مانشستر سيتي بسبب وجود خلافات بينه وبين المدرب الإسباني بيب جوارديولا حيث بات مصيره مجهولًا مما دفع البارشا للتفكير في ضمه.

وكان سترلينج شارك في مباراة ليفربول ومانشستر سيتي مساء أمس الأحد في الدوري الإنجليزي.

ميسي يفكر في العودة !

وفي وقت سابق، كشفت تقارير إعلامية إسبانية عن مفاجأة مُدوية وهي وجود رغبة من الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، للعودة من جديد لصفوف ناديه السابق برشلونة.

وكان النجم الأرجنتيني بكى في مؤتمر صحفي أُقيم في أغسطس الماضي لتوديع برشلونة، مكررًا في أكثر من مناسبة خلال المؤتمر أنه لم يرغب على الإطلاق في مغادرة البارشا.

وذكر برنامج «الشيرنجيتو» الإسباني الشهير نقلًا عن الإعلامي كارمي بارسيلو أن النجم الأرجنتيني أرسل رسائل ” واتساب” لإدارة خوان لابورتا تُفيد بأنه يرغب في العودة إلى البارشا مجددًا.