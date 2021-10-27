أعلن نادي برشلونة الإسباني- قبل قليل- عن إقالة المدرب الهولندي رونالد كومان من تدريب الفريق الكروي الأول، بعد الخسارة أمس الأربعاء من رايو فاييكانو في الدوري الإسباني.

برشلونة يقرر إقالة كومان:

وأكد الحساب الرسمي للنادي في “تويتر” على توجيه إدارة خوان لابورتا الشكر للمدرب كومان بعد الفترة التي قضاها مع الفريق.

أرقام كارثية تحت قيادة كومان:

ولم ينجح البارشا في الفوز خلال آخر 4 مباريات في الدوري الإسباني خارج أرضه، كما فشل في تسجيل أهداف في آخر 3 مباريات خارج أرضه، كما لم يسبق للبارشا عدم تسجيله خلال 3 مباريات متتالية خارج ملعبه منذ فبراير 2003.

ويتواجد البارشا بالمركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 15 نقطة.

وكان رونالد كومان تولى تدريب برشلونة في أغسطس من عام 2020، بعد إقالة المدرب كيكي سيتين.