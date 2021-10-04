حقق الفريق الكروي الأول في نادي ميلان رقمًا فريدًا، وذلك بعد أن حقق فوزًا صعب على نادي أتالانتا بثلاثية مقابل هدفين، وذلك في إطار مباريات الجولة السابعة من الدوري الإيطالي.

ميلان يُعادل رقمه بعد مرور 17 عامًا

ووفقًا لما ذكرته شبكة Opta المتخصصة في الإحصائيات فإن الروسونيري تمكن من معادلة رقمه الذي حققه في موسم 2003/2004 وهو حصد 19 نقطة في أول 7 جولات في الدوري الإيطالي منذ أن تم احتساب الفوز بـ 3 نقاط.

وكان الروسونيري حقق في موسم 2003/2004 لقب الدوري الإيطالي بعد أن حقق 19 نقطة بأول 7 جولات في الدوري الإيطالي وهو الرقم الذي حققه في الموسم الحالي 2021/2022.

ملخص مباراة الروسونيري وأتالانتا

وفاز الروسونيري على أتالانتا بثلاثية مقابل هدفين حيث سجل لـ الروسونيري كل من دافيد كالابريا وساندرو تونالي والبرتغالي رفائيل لياو، بينما سجل لفريق أتالانتا كل من دوفان زاباتا وماريو باساليتش.

ويحتل ميلان حاليًا المركز الثاني في جدول الترتيب في الدوري الإيطالي برصيد 19 نقطة وبفارق نقطتين عن نادي نابولي المتصدر أما نادي الإنتر فيحتل المركز الثالث برصيد 17 نقطة وروما في المركز الرابع برصيد 15 نقطة، أما فيورنتينا فيحتل المركز الخامس برصيد 12 نقطة.

يذكر أن ميلان خسر في أول جولتين من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا أمام كل من ليفربول الإنجليزي وأتلتيكو مدريد الإسباني، ويستعد لمواجهة نادي بورتو البرتغالي بالجولة الثالثة من دور المجموعات بعد فترة التوقف الدولي.