نجح النصر في استعادة توازنه سريعًا بمنافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ليحقق رقمًا مميزًا في المسابقة بعد مرور 7 جولات.

النصر يتألق هجوميًا

ويسير الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بشكل مميز على الصعيد الهجومي في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ليحتل المركز الثاني في قائمة الأقوى هجوميًا، حيث نجح في تسجيل 13 هدفًا، ولديه مباراة مؤجلة.

وعلى الرغم من ابتعاد النصر عن المراكز المتقدمة في قائمة أكثر الفرق صناعة للفرص في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ولكنه يُعتبر الأفضل استغلالًا للفرص بعدما صنع 18 فرصة حتى الآن.

ويُعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال هو الأكثر صناعة للفرص ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، يليه الاتحاد، الذي صنع لاعبوه 29 فرصة وسجل 17 هدفًا، ليتصدر قائمة الأقوى هجوميًا.

ترتيب دوري محمد بن سلمان

على الجانب الآخر، جاء جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد نهاية الجولة السابعة، كالتالي؛ الاتحاد في الصدارة برصيد 16 نقطة، وبفارق نقطتن عن ضمك، ثم النصر برصيد 12 نقطة بالتساوي مع الهلال.

ويحتل الرائد المركز الخامس في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 11 نقطة، وبفارق نقطة عن الفيحاء، ثم الفتح، الشباب، الفيصلي والحزم برصيد 9 نقاط، لكل منهما.

ويتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي في المركز الـ11 برصيد 7 نقاط بالتساوي مع الاتفاق، ثم الباطن برصيد 6 نقاط، وبفارق نقطة عن الأهلي، يليه أبها برصيد 4 نقاط، ويتذيل التعاون الترتيب بـ3 نقاط.