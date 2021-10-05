خطف البرازيلي إيغور كورونادو الأنظار في موسمه الأول مع الاتحاد ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

كورونادو يتألق

ويحتل كورونادو المركز الثاني في قائمة أكثر لاعبي الدوريات الخليجية الكبرى، مساهمةً في تسجيل الأهداف هذا الموسم، حيث ساهم في إحراز 9 أهداف حتى الآن، بعدما هز الشباك 3 مرات وقدم 6 تمريرات حاسمة.

كما يتصدر البرازيلي كورونادو قائمة الأكثر صناعة للأهداف بعد مرور 7 جولات على دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ويمكن الاطلاع على القائمة عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ولعب إيغور كورونادو دورًا بارزًا في تألق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد هذا الموسم، حيث ينفرد بصدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 16 نقطة، وبفارق نقطتين عن ضمك الوصيف.

الأكثر مساهمة بالأهداف في الدوريات الخليجية

ويتصدر مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين الإماراتي، التوجولي لابا كودجا، قائمة أكثر لاعبي الدوريات الخليجية الكبرى، مساهمةً في تسجيل الأهداف برصيد 11 هدفًا، حيث نجح في إحراز 9 أهداف وصنع هدفين آخرين.

ويحتل نجم السد القطري، الجزائري بغداد بونجاح المركز الثالث في القائمة، بعدما ساهم في تسجيل 8 أهداف حتى الآن، حيث هز الشباك 6 مرات وقدم تمريرتين حاسمتين، وذلك وفقًا لحساب شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا” على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”.