يملك المدرب الفرنسي هيرفي رينارد مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، رقمًا مميزًا في عدد الانتصارات أمام منتخبات شرق آسيا، وذلك قبل مواجهة منتخب اليابان الخميس المقبل في تصفيات آسيا المؤهلة لـ كأس العالم 2022.

رينارد حقق الفوز في مباراتين من أصل 3

ونجح رينارد في تحقيق انتصارين من أصل 3 مباريات أمام منتخبات شرق آسيا، حيث لعب مرتين ضد كوريا الجنوبية حينما كان مدربًا لـ منتخب زامبيا وفاز في واحدة وخسر مباراة.

وتقابل للمرة الثالثة ضد كوريا الجنوبية مع منتخب المغرب، وفاز وقتها منتخب المغرب بثلاثية لهدف.

منتخب اليابان يصل إلى جدة

وفي وقت سابق، وصلت بعثة منتخب اليابان الأول لكرة القدم إلى مدينة جدة صباح اليوم الأحد، وذلك استعدادًا لمواجهة المنتخب السعودي الخميس المقبل.

موعد مباراة المنتخب السعودي ضد اليابان

وسيواجه المنتخب السعودي، نظيره الياباني يوم 7 أكتوبر في ملعب الجوهرة المشعة في جدة، ثم يواجه الأخضر يوم 12 أكتوبر منتخب الصين بالجولة الرابعة من التصفيات.