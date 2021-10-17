نجح نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، البرازيلي رومارينيو في هز شباك ضمك، ليمنح العميد التقدم مبكرًا.

⚽️🎥 د23’ شاهد الهدف الأول للاتحاد عن طريق " رومارينهو " #ضمك_الاتحاد pic.twitter.com/4ucr0gzm8T — دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 🇸🇦 (@SPL) October 17, 2021

رومارينيو يسجل الهدف الأول

وبدأت مباراة ضمك ضد الاتحاد بضغط كبير من لاعبي العميد، وتمكن رومارينيو من تسجيل الهدف الأول بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، بعد تلقيه عرضية مميزة من البرازيلي إيغور كورونادو عند الدقيقة 23.

ويلعب ضمك ضد الاتحاد الآن على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ويطمح كل منهما للظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز.

الفريقان في دوري محمد بن سلمان

وينفرد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بصدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 16 نقطة من الفوز بـ5 مباريات والتعادل في لقاء وخسارة آخر، وبفارق نقطتين عن ضمك الوصيف.