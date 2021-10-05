كلل البرازيلي إيغور كورونادو تألقه اللافت مع الاتحاد، بالحصول على جائزة أفضل لاعب في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لشهر سبتمبر الماضي.

كورونادو أفضل لاعب في سبتمبر:

وأعلن الفريق الفني لرابطة الدوري السعودي للمحترفين، اليوم الثلاثاء، عن المتوجين بجوائز الأفضلية لشهر سبتمبر لأفضل مدرب ولاعب وحارس مرمى ولاعب واعد في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين عن الجولات 4، 5، 6 و7.

وخطف كورونادو الأنظار مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، ويتصدر قائمة الأكثر صناعة للأهداف بعد مرور 7 جولات على دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ليكون أفضل لاعب في شهر سبتمبر.

مدرب وحارس ضمك وبوشال الأفضل:

واختار الفريق الفني لرابطة الدوري السعودي للمحترفين، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح، نواف بوشال كأفضل لاعب صاعد خلال منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الشهر الماضي.

كما حصد المدير الفني الكرواتي كريسمير رزيتش جائزة أفضل مدرب في شهر سبتمبر، بعد تألق الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك معه، فيما نال حارس مرماه الجزائري مصطفى زغبة جائزة أفضل حارس.

ويضم الفريق الفني الذي يختار الفائزين بالجوائز، كلًّا من؛ خالد القروني، تركي السلطان، سلطان اللحياني، خالد الشنيف، ويوسف الغدير، وذلك وفقًا لعدد من المعايير الفنية والإحصائية المقدمة من شركة “أوبتا” الشريك الإحصائي للرابطة.