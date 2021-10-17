ألمح الإيرلندي توني كاسكارينو نجم تشيلسي الإنجليزي السابق إلى أن البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب فريق مانشستر يونايتد سيفكر في اعتزال كرة القدم بعد نهاية كأس العالم 2022 في قطر.

رونالدو لم يقدم الإضافة

وقال نجم تشيلسي ومارسيليا الفرنسي سابقًا: “النجم البرتغالي ومنذ انتقاله إلى اليونايتد وأداؤه متراجع، بالأمس أمام ليستر سيتي شعرنا أن عمره بالفعل 36 عامًا”.

وأضاف كاسكارينو: “اللاعب سيفكر بالاعتزال بعد نهاية كأس العالم في قطر”.

يذكر أن رونالدو كان انضم إلى مانشستر يونايتد في سبتمبر الماضي قادمًا من يوفنتوس الإيطالي.

ملخص مباراة ليستر ومان يونايتد

وفي وقت سابق، زاد الفريق الكروي الأول في نادي ليستر سيتي، متاعب فريق مانشستر يونايتد بالفوز برباعية مقابل هدفين عصر أمس السبت، وذلك ضمن مباريات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبدأت مباراة ليستر سيتي ضد مان يونايتد، بضغط هجومي من قبل اليونايتد أسفر عن الهدف الأول للاعب ماسون جرينوود في الدقيقة الـ19، ومن خطأ من مدافع اليونايتد هاري ماجواير، تمكن البلجيكي يوري تيليمانس من إحراز هدف التعادل لليستر في الدقيقة الـ31.

وانتهى الشوط الأول من مباراة ليستر سيتي ضد مان يونايتد، بالتعادل بين الفريقين بهدف لكل منهما.

وفي الشوط الثاني من اللقاء تراجع فريق مانشستر يونايتد، مما منح ليستر سيتي فرصة إحراز الهدف الثاني عبر المدافع التركي كاجلار سويونكو في الدقيقة الـ78.

ونجح اليونايتد بعد ذلك في إحراز الهدف الثاني عبر اللاعب ماركوس راشفورد في الدقيقة الـ82، لكن بعدها بدقيقة أضاف ليستر سيتي ثالث الأهداف عبر جيمي فاردي بطريقة جميلة.

وأضاف ليستر بعد ذلك رابع الأهداف عبر اللاعب داكا في الدقيقة الـ90.