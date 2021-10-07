أكد الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني لـ المنتخب السعودي الأول لكرة القدم على أن الأخضر نسي مباراة اليابان، مضيفًا أن الأخضر سيستعد من اليوم الجمعة لمواجهة الصين في تصفيات مونديال 2022.

7 مباريات تُقرب الأخضر من حلمه

وتحدث رينارد بعد المباراة قائلًا: ” نسينا نتيجة مباراة الخميس ونهتم بالتحضير لمواجهة الصين، متبقٍ لنا 7 مباريات للوصول إلى كأس العالم في قطر”.

وأضاف مدرب المنتخب السعودي: “لم نظهر بشكل جيد في الشوط الأول، حيث تركنا مساحات جعلت المنافس يكون خطيرًا علينا، لكن الحارس محمد العويس قدم أداءً رائعًا وتصدى بشكل مميز للعديد من الهجمات”.

وكان الأخضر حقق فوزًا مهمًا مساء أمس الخميس على المنتخب الياباني بهدف دون رد سجله اللاعب فراس البريكان في الدقيقة الـ72 من عمر المباراة.

اليابان تخسر المباراة الثانية

وأصبح رصيد المنتخب السعودي بعد الفوز 9 نقاط في الصدارة، بينما تجمد رصيد اليابان عند 3 نقاط.

يذكر أن الأخضر لا يخسر في تصفيات كأس العالم على ملعب الجوهرة المشعة، حيث خاض 8 مباريات في الجوهرة تعادل في واحدة وفاز في 7 لقاءات.