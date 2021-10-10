يعقد الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني لـ المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مؤتمرًا صحفيًا غدًا الاثنين للحديث عن مباراة الصين في الجولة الرابعة من تصفيات كأس العالم 2022.

موعد المؤتمر الصحفي

ويُقام المؤتمر الصحفي في تمام السادسة والنصف من مساء الغد بقاعة المؤتمرات في مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.

رينارد يطارد إنجاز خاص

ويبحث المدرب الفرنسي المخضرم عن إنجاز تاريخي له، وذلك عند مواجهة منتخب الصين بعد غد الثلاثاء في الجولة الرابعة من تصفيات كأس العالم 2022.

ويرغب المدرب الفرنسي في أن يكون أول مدرب يقود الأخضر لتحقيق أول فوز على الصين طوال تاريخ مواجهات الفريقين في تصفيات المونديال، حيث لم يسبق للمنتخب السعودي الفوز على الصين في تصفيات كأس العالم طوال 5 مباريات، انتهت 4 منها بفوز الصين ولقاء واحد انتهى بالتعادل.

ويطمح رينارد لقيادة الأخضر إلى المونديال للمرة السادسة في تاريخه بعد التأهل أعوام 1994 و 1998 و 2002 و 2006 و 2018.