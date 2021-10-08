فتح المدرب الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني لـ المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، ملف مواجهة منتخب الصين الثلاثاء المقبل بتصفيات كأس العالم 2022.

رينارد يكتفي بحصة استشفائية:

واكتفى المدرب الفرنسي بحصة استشفائية في مقر معسكر الأخضر.

وفي سياق متصل، منح المدير الفني لاعبي الأخضر فترة حرة بعد نهاية التدريب، على أن يكون التجمع مساء اليوم في مقر المعسكر، وسيخضع لاعبو الأخضر لفحص فيروس كوفيد-19 تطبيقًا للبروتوكول الطبي.

ويواصل المنتخب السعودي، تدريباته يوم غدٍ السبت عند الساعة السابعة والنصف مساءً على “الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية”، في حصة تدريبية مفتوحة أمام وسائل الإعلام في أول ربع ساعة.

فوز مهم أمام الساموراي الياباني:

وكان الأخضر حقق فوزًا مهمًّا مساء أمس الخميس على المنتخب الياباني بهدف دون رد سجله اللاعب فراس البريكان في الدقيقة الـ72 من عمر المباراة.

وأصبح رصيد المنتخب السعودي بعد الفوز 9 نقاط في الصدارة، بينما تجمد رصيد اليابان عند 3 نقاط.

يذكر أن الأخضر، لا يخسر في تصفيات كأس العالم على ملعب الجوهرة المشعة، حيث خاض 8 مباريات في الجوهرة تعادل في واحدة وفاز في 7 لقاءات.