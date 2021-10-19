أكد سالم الدوسري، نجم الفريق الكروي الأول في نادي الهلال، على أنه شارك أمام النصر وهو يعاني من آثار إصابة سابقة كان تعرض لها وغاب بسببها عن الملاعب.

سالم الدوسري يقود الهلال للنهائي القاري:

وكان الدوسري تألق وسجل هدف الفوز الثاني للأزرق في شباك فريق النصر في مباراة انتهت بفوز الهلال بثنائية لهدف وعبوره إلى نهائي دوري أبطال آسيا نسخة العام الحالي.

وتحدث الدوسري بعد المباراة قائلًا: “آلام إصابة التمزق والقطع في أحد أربطة المفصل كانت لا تزال موجودة، لكنني تحاملت على نفسي من أجل الكيان”.

يذكر أن سالم الدوسري كان غاب عن المشاركة مع المنتخب السعودي في مباراتي اليابان والصين بتصفيات كأس العالم 2022 عن قارة آسيا خلال أكتوبر الحالي بسبب الإصابة.

الهلال يهزم النصر للمرة الأولى بمرسول بارك:

ونجح الهلال في تحقيق أول فوز له على النصر في ملعب مرسول بارك سواء بمسماه الجديد أو بمسماه القديم وهو ملعب جامعة الملك سعود.

وقال الإعلامي وليد الفراج عبر برنامج “أكشن مع وليد” على قناة MBC Action: “الزعيم سيخوض نهائي آسيا يوم 23 نوفمبر على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض”.

وسبق لـ الهلال أن فاز بلقب دوري أبطال آسيا 3 مرات أعوام 1992 و2000 و2019، ويسعى الهلال لحصد اللقب في عام 2021 لتكون المرة الرابعة له.